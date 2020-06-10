  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:50:28 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,06 264 88 177
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,24 55 5 50
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,22 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,59 29 0 29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,29 118 31 88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,07 28 20 8
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,77 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı