BES Bireysel Emeklilik Sistemi

BES ya da Bireysel Emeklilik sigortası, SGK’nın vatandaşlara ödeyeceği emekli maaşını bir ek olarak düşünülmüştür. BES sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde çok yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. BES, zamanı gelince emekliliğinizin keyfini sürmeniz için var.

BES faydaları neler?

BES’te devlet katkısıyla tasarruflarınızı daha iyi bir şekilde büyütebilirsiniz. BES sayesinde emeklilikleriniz emeklilik yatırım fonları sayesinde değerlendirme imkanına sahip olursunuz. Emeklilikte ister toplu para isterse düzenli bir şeklide maaş alabilirsiniz. BES’in faydaları bunlar mı? Tabiki hayır. Sosyal güvenlik ve yatırım danışmanlığı hizmetlerinden da faydalanabiliyorsunuz. Anlaşmalı sağlık kurumlarından indirimli olarak yararlanma imkanına da sahip olabiliyorsunuz.

BES’de ne kadar kalınmalıdır?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yani BES’te 10 yıl kalmanız ve 56 yaşında da emekli olmanız mümkün.

BES’ten ne kadar maaş alınır?

BES’ten alınacak maaş, BES’e giriş yaşına, ödenen düzenli katkı payına ve fonların performansına bağlı olarak değişiklik gösterilmesi söz konusudur.

Bireysel Emeklilik Sistemi nasıl iptal edilir?

Otomatik katılım Nasıl iptal edilir? Bireysel emekliliğimi nasıl iptal edebilirim? BES sisteminden çıkmak isteyenler BES iptali başvurusunda bulunabilirler. Peki BES ne kadar zaman içinde iptal edilir? Bireysel Emeklilik Sistemi iptali söz konusu olacaksa, BES’e giriş yapıldıktan 2 ay içerisinde BES iptali başvuruda bulunabilmekteler. BES’ten cayma talebi sigorta şirketine dilekçe vasıtasıyla yapılabileceği gibi bankaların müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapılabilmekte.

Telefonla BES iptal nasıl edilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES’in telefon bankacılığı yoluyla iptali için 0850 222 97 00 numaralı hat aranmalıdır. Eğer BES Ziraat Bankası üzerinden yapılmış ise. Ziraat Emeklilik çağrı merkezine ait bu numara ile sırasıyla 2, 1 ve tekrar 1 numaraları tuşlanarak Bireysel Emeklilik Sistemi iptali gerçekleştirilebilir. İptal işlemi sırasında görevli, sizden çeşitli konularda teyit almak için kimlik bilgilerinizi ve diğer emeklilik bilgilerinizi talep edebilir. Görevlinin sorduğu sorulara doğru yanıtlar vererek kimliğinizi teyit ettikten sonra, BES iptali işlemi gerçekleştirilmektedir. Peki Kimler BES yaptırabilir? Bireysel Emeklilik Sistemi'nden nasıl emekli olabilirim? Bireysel Emeklilik Sistemi'nin amacı nedir? BES’te ödemelerime ara verebilir miyim? BES’te devlet katkısı ne kadar? İşte detaylar.

BES iptal numaraları