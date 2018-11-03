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BES 15. yaşını kutluyor

İnsanlara ek bir sosyal güvence sunabilmek amacıyla kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 15. Yaşını kutluyor.

03 Kasım 2018 Cumartesi 10:21
BES 15. yaşını kutluyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) bundan 15 yıl önce insanlara ek bir sosyal güvence sunabilmek amacıyla kurulduğuna dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek; “Geleceğe yatırım yapılan bu köprüden bugüne kadar binlerce insan geçti. Emekli olanlar bu tasarrufun keyfini sürmeye başladı. Yaklaşık 7 milyon kişi de 56 yaşında ikinci kez emekli olacak” dedi.

"Toplumun tamamına yaymalıyız"

BES’te devlet katkısı ile birlikte toplam fon büyüklüğünün 86 milyar TL’ye ulaştığını ve emekli olan sayısının da 84 bin kişiyi aştığını belirten Ayhan Sincek, “AB’deki uygulamalarında bile olmayan avantajlar sunan BES’i toplumun tamamına yaymalıyız” dedi.

Katkı payları yıllık tavan limitlerin altında kalan katılımcılara bir hatırlatmada da bulunan Sincek, şunları belirtti;

Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu limit yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. Ödediği katkı payıyla bu limitin altında kalanlar için fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Zira bu yılın devlet katkısı hakkı bu takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 10:21
  1. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
  2. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek

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