Bernotti 79 Markası, Türkiye’deki başarısını global arenaya aktaracak

Bernotti 79 markasının kurucusu Bertan Can, yaptığı açıklamada markanın uluslararası genişlemeye odaklandığını belirtti. Trendyol ve Hepsiburada gibi popüler Türk e-ticaret platformlarında elde edilen başarının ardından, marka şimdi Amazon, Aliexpress ve jd.com gibi uluslararası platformlarda satışa başlamaya hazırlanıyor. Can, markalarını dünya genelinde daha fazla müşteriyle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Bernotti 79'ün uluslararası pazara girişi, markanın benzersiz ve çarpıcı tasarımlarının dünya genelinde daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak. Moda tutkunları artık Bernotti 79'ün eşsiz tarzını deneyimleyebilecek ve gardıroplarını bu markanın kaliteli ve şık ürünleriyle güncelleyebilecek.

Markanın dünya genelindeki başarısının sadece erkek giyim sektöründe değil, aynı zamanda moda dünyasında da yankı uyandırması bekleniyor. Bernotti 79'ün kreatif ve yenilikçi tasarımları, moda trendlerine yön veren isimlerin dikkatini çekiyor ve markayı tercih etmelerini sağlıyor. Bernotti 79, Türkiye kökenli bir marka olarak uluslararası arenada büyümeye devam ediyor. Markanın dünya çapında talebinin artmasıyla birlikte, Bernotti 79'ün erkek giyim sektöründeki lider konumu daha da güçlenecek ve markanın global bir moda markası olarak itibarı yükselecek.



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