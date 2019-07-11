0553 313 94 23

Bernard Mensah: "Ben savaşmaya hazırım"

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, yeni sezonasıkı bir şekilde hazırlanıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
Bernard Mensah: "Ben savaşmaya hazırım"

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, yeni sezonasıkı bir şekilde hazırlanıyor.


İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni sezonu öncesi Atletico Madrid’ten kadrosuna kattığı Mensah, takımla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Teknik heyetin kendisinden beklentisinin farkında olduğunu söyleyen Mensah, "Benim için en önemli durum Kasyerispor. Kendi adıma konuşacak olursam iyi hazırlık yapıyorum şuan. Fiziksel olarak Kayserispor için savaşmaya hazırım" dedi.


Takıma her geçen gün yeni isimlerin katılmasıyla daha da güçlendiklerini söyleyen Mensah, "Şimdilik yeterli sayıda oyuncumuz yok. Yeterli sayıda oyuncumuz olmadığı içinde tam hazırlanamıyoruz.Yeni transferlerin gelmesiyle daha iyi olacağız. Yeni sezona kendimi hazır hale getiriyorum. Kayserispor için elimden gelenin en iyisini yapacağım" açıklaması yaptı.


Mensah, yeni sezonda taraftarların kendilerini desteklemeye devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı
    1. Kırşehir Belediyespor, transfer..
    2. Traktörün çarptığı bisikletli çocuk öldü
    3. KADEM'den açıklama: Uluslararası bir..
    4. (Özel) Bursa’da sağanak yağış altında..
    5. Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz..
    6. "Tokyo'ya 40 atletle katılacağımızı..
    7. Dalga sesleri eşliğinde yaz konserleri
    8. Başpehlivan Gürbüz, altın kemeri ile..
    9. "Yeni jenerasyonda Türkiye aynı..
    10. Kütahya’da geçen yıl 3 tiyatro..
    11. Beklenmedik başarı, tatil planını bozdu
    12. (Özel) Çocuklarda kabızlık ve idrar..
    13. Hayvanseverler barınakta bir araya..
    14. Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak..
    15. Ufuk Akyol'un hedefi ilk 11'e girmek
    16. Jandarmadan kumar operasyonu
    17. Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali..
    18. Çorum Kargı 2. Etap 717 konutları ne..
    19. "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi..
    20. Bursa merkezli 3 ilde narkotik..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!