  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Berlusconi koronavirüsten kurtulamıyor
Dünya

Berlusconi koronavirüsten kurtulamıyor

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye yapılan yeni tip koronavirüs testinin yine pozitif sonuç verdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:05:00 -
Berlusconi koronavirüsten kurtulamıyor

Tüm dünyada etkisini sürdüren ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin yakasını bırakmıyor.

2 Eylül tarihinde koronavirüs pandemisine yakalandığı açıklanan eski İtalya Başbakanı'nın tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği ifade edilmişti.

Koronavirüs test sonucu yine pozitif çıktı

İtalyan medyasından yer alan haberlere göre; sık sık yeni tip koronavirüs testi yapılan Silvio Berlusconi'nin tekrar pozitif sonuç verdiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüs tedavisi devam ettiği belirtilen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 3 gün sonra 84 yaşına gireceği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular
Gündem

Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular

MHP, CHP'nin terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye sunduğunu belirtti.

Çin'e flaş çağrı: İzin verin
Dünya

Çin'e flaş çağrı: İzin verin

İngiltere, Çin'in endişelere neden olan Uygur Türklerine yönelik tutumu sebebi ile Birleşmiş Milletlere Sincan Uygur Özerk Bölgesine sınırsı..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı