Berlin'de askeri tören ve dev zirve! Orgeneral Bayraktaroğlu Almanya'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Alman mevkidaşı Orgeneral Carsten Breuer'in resmi davetlisi olarak gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de askeri törenle karşılandı. İki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, Avrupa güvenliği ve bölgesel savunma stratejileri açısından kritik bir adım olarak kayıtlara geçti.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'in davetlisi olarak Almanya'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, askeri törenle karşılandı, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Almanya Savunma Bakanı Yardımcısı Sebastian Hartmann ile de bir araya geldi.