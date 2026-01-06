  • İSTANBUL
Berlin karanlığa gömüldü! Elektrik kesintisi terör soruşturmasına dönüştü

Berlin karanlığa gömüldü! Elektrik kesintisi terör soruşturmasına dönüştü

Almanya’nın başkenti Berlin’de on binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin arkasında sabotaj olduğu kesinleşti. Federal Savcılık, olayla ilgili terör suçlamasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında 3 Ocak’tan bu yana devam eden ve geniş bir bölgeyi elektriksiz bırakan kesinti, adli boyutta yeni bir aşamaya taşındı.

 

100 binden fazla kişi etkilendi

Almanya’nın başkenti Berlin’de 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan sabotaj "terör soruşturmasına" dönüştü. Federal Savcılık, Berlin’in güneybatısındaki elektrik dağıtım istasyonlarını hedef alan yangınları çıkaran elektrik kablolarına zarar veren şüpheli veya şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliği, anayasaya aykırı sabotaj, kundaklama ve kamu hizmetlerinin aksatılması suçlamasıyla soruşturma açıldığını açıkladı. Federal Savcılığın Berlin’deki elektrik kesintisine neden olan sabotaj en az üç kişiden oluşan bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği kanısında olduğu belirtildi.

 

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında enerji nakil hatlarına zarar veren ve 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerinin 8 Ocak’a kadar elektriksiz kalmasına neden olan sabotajı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

 

Berlin’de neler yaşandı?

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında 3 Ocak sabahı yangın çıkmış, Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu da yangından etkilenmişti. Zarar gören enerji nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceği açıklanmıştı. Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgede acil durum ilan edilmiş Alman ordusu bölgeye intikal etmişti.

