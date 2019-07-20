Berke Özer, Westerlo’da
Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer, 1 yıllığına Belçika 2.20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer, 1 yıllığına Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’ya kiralandı.
Geçtiğimiz sezon başında Altınordu’dan Fenerbahçe’ye transfer olan genç kaleci Berke Özer, Westerlo’ya kiralandı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Berke’nin 1 yıllık kiralık olarak Westerlo’da forma giyeceği ifade edildi. 19 yaşındaki file bekçisinin Westerlo’ya transferindeki en büyük etken ise sarı-lacivertlilerin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya’nın, Belçika ekibinin 2. başkanı olarak görev yapması oldu.
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