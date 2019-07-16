Berkay Candan kimdir nereli ve kaç yaşında? Berkay Candan Fenerbahçe transfer

Berkay Candan’nın adı Fenerbahçe ile anılmasıyla birlikte Berkay Candan kimdir, Berkay Candan nereli ve kaç yaşında? Berkay Candan hangi takımlarda oynadı? sorusu da sorulmaya başladı. Berkay Candan Fenerbahçe ile anlaştı. 2012-2013 sezonunda Olin Edirne’ye transfer olan Berkay, ardından 2013-2014 sezonunda ise Ankara temsilcisi TED Kolejliler forması giydi. 2014-2015’te Banvit, 2015-2016’da ise Trabzonspor Medical Park’ta oynayan Berkay Candan, 2016-2017 sezonunu ise Muratbey Uşak Sportif ekibinde geçirdi. İşte Berkay Candan biyografisi.

Berkay Candan kimdir?

22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen Berkay Candan, basketbola Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk kez 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda A Takım tecrübesi yaşayan Berkay, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında da sarı-lacivertli formayı giydi.

2012-2013 sezonunda Olin Edirne’ye transfer olan Berkay, ardından 2013-2014 sezonunda ise Ankara temsilcisi TED Kolejliler forması giydi. 2014-2015’te Banvit, 2015-2016’da ise Trabzonspor Medical Park’ta oynayan Berkay Candan, 2016-2017 sezonunu ise Muratbey Uşak Sportif ekibinde geçirdi.

2017-2018 sezonunda Eskişehir Basket’e transfer olan ve burada başarılı bir yılı geride bırakan Berkay, 2018-2019’da ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece forması giydi. Başarılı oyuncumuz, 2018-2019 sezonunda ligimizde 7.2 sayı, 3.8 ribaund, 1.2 asist istatistikleri yakaladı.

Basketbol eğitimini Fenerbahçe altyapısında alan Berkay, ligimizin en önemli dört numaralarından biri olarak biliniyor. Fenerbahçe kariyerinin ardından forma giydiği tüm ekiplerde istikrarlı bir performans çizen Berkay Candan; kariyerinin bundan sonraki bölümüne, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko forması altında devam edecek.