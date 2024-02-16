Berkan Kutlu: iş birliği ile sonuç ortada! Dünyaya ilan etti: Savunması, sistematik denemesi! 2024'te rakipler çılgına döndü!

Galatasaray'da Berkan Kutlu, Sparta Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Berkan Kutlu, Sparta Prag maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Berkan Kutlu yaptığı açıklamada, 'Yorucu bir maç oldu. Avrupa Ligi'ne yakışan bir maç oldu. Sonunda kazandık, çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. 10 kişi zor oldu ama kenetlenene bir grubuz. Bu takımda herkes birbiri için koşuyor. Zor oldu ama kenetlendiğimizde sonuç ortada.' dedi.

Berkan Kutlu, 'Galatasaray çok güçlü bir takım. Önce Ankaragücü ile oynayacağız sonra Prag'a gideceğiz. Avantajı aldık, vermemek istiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. 90 dakika arkamızda oldular. Üç günde bir maç oynuyoruz, herkes için zor..' ifadelerini kullandı.

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