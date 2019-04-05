Berivan Helen Işık kimdir? Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık biyografisi 31 Mart yerel seçimlerinde Siirt Belediye Başkanlığı görevine HDP'den aday olarak gösterilen Berivan Helen Işık %48.36 oy oranı ile birinci seçilerek Siirt Belediye Başkanı oldu. Peki Siir Belediye Başkanı Berivan Helen Işık kimdir? Berivan Helen Işık nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Berivan Helen Işık biyografisi

31 Mart yerel seçimlerinde Siirt Belediye Başkanlığı görevine HDP'den aday olarak gösterilen Berivan Helen Işık %48.36 oy oranı ile birinci seçilerek Siirt Belediye Başkanı oldu. Peki Siir Belediye Başkanı Berivan Helen Işık kimdir? Berivan Helen Işık nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Berivan Helen Işık biyografisi Berivan Helen Işık kimdir? Berivan Helen Işık, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Batman'da okudu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun oldu. Batman Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışmanlık Merkezinde koordinatörlük yaptı. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Işık, daha sonra HDP Batman İl Teşkilatında görev aldı. Işık, 1 çocuk annesidir.

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