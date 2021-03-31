Bergüzar Korel’e kötü haber! Twitter'da olay oldu
Bergüzar Korel hakkında Twitter'da adına hesap açılarak yapılan paylaşımlar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldığı ve "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.
Oyuncu Bergüzar Korel hakkında sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da adına hesap açılarak yapılan paylaşımlar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldığı ve "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.
Korel, adına sahte hesap açan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.