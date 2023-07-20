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Medya Bergüzar Korel’den 'Çarşafın bana değiyor' tepkisi: Kendine bu hakkı görenler bir bitmediniz
Medya

Bergüzar Korel’den 'Çarşafın bana değiyor' tepkisi: Kendine bu hakkı görenler bir bitmediniz

Yeniakit Publisher
2023-07-20 16:27:00 -
Bergüzar Korel’den 'Çarşafın bana değiyor' tepkisi: Kendine bu hakkı görenler bir bitmediniz

Oyuncu Bergüzar Korel, başörtülü genç kadına "Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden" diyen kişiye "Bir bitmediniz" diyerek tepki gösterdi.

Bergüzar Korel, başörtülü genç kadına "Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden" diyen kişiye fena yüklendi

Bir süredir Londra'da yaşayan ekranların ünlü oyuncularından Bergüzar Korel, yurt dışında yaşasa da Türkiye'nin gündemini de yakında takip ediyor.

"Çarşafın bana temas ediyor"

Geçtiğimiz gün Bursa'da otobüste yolculuk eden bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden." diye bağırmıştı.

Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki göstermişti.

Otobüsteki o tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca kadına tepki yağdı. Çirkin ifadeleri kullanan kadına bir tepki de oyuncu Bergüzar Korel'den geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bi' bitmediniz"

Oyuncu Korel açıklamasında "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz." diyerek tepki gösterdi.

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