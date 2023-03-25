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Gündem Bergüzar Korel, yardım kolisinden çıkanı görünce isyan etti
Gündem

Bergüzar Korel, yardım kolisinden çıkanı görünce isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-03-25 15:52:00 -
Bergüzar Korel, yardım kolisinden çıkanı görünce isyan etti

10 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası depremzedeler için yardım toplayan oyuncu Bergüzar Korel, son olarak yardım kolisinde gelen şeyi görünce çıldırdı.

10 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası depremzedeler için yardım toplayan oyuncu Bergüzar Korel, son olarak yardım kolisinde gelen şeyi görünce çıldırdı.

Korel, son olarak yardım kolisinde gelen topuklu ayakkabıyı görünce çileden çıktı.

"Ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün" diyen Bergüzar Korel paylaşımında şunları yazdı: "Dayanışma içinde olmak demek hep beraber el ele yaraları sarmak demek, buradayım demek, neye ihtiyacın varsa elimden geleni yapmaya hazırım demek".
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Sen ve senin gibiler asla bizim dayanışmamız içinde olamazsınız. Sizler iyilik peşinde değilsiniz."

 

 

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