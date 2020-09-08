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Gündem Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim
Gündem

Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim

SMA hastaları için yardım çağrılarıyla gündeme gelen oyuncu Bergüzar Korel, bazı ünlü isimlerin yardıma muhtaç olan SMA hastalarından paylaşım karşılığında ücret talep ettiğini belirterek "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden, insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar... Hepinizi tek tek biliyorum. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim." dedi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:03:00 -
Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim

Oyuncu Bergüzar Korel, bazı isimlerin Spinal muskuler atrofi (SMA) hastası ailelerin yardım için yaptığı paylaşım ricaları karşısında ücret talep etmelerine isyan etti. Korel, bu isimleri sosyal medya hesabından ifşa edeceğini söyledi.

"Hepinizi tek tek biliyorum"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde (SMA) hastaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım çağrısında bulunan oyuncu Bergüzar Korel, bazı ünlü isimlerin SMA hastalarının yardım için rica ettiği paylaşım çağrılarına ücret talep ederek karşılık verdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu vicdansızlığı açıklayan Korel, bu isimleri tek tek ifşa edeceğini söyledi. Korel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar... Hepinizi tek tek biliyorum. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mustafa

Gezici bergüzar?
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Kocasolak

Helal kız! O gezi zekalı kocana rağmen sen iyi bir insansın belli ki. Çocuklarının iyi gününü gör İnşaAllah.
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