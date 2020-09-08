Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim

Oyuncu Bergüzar Korel, bazı isimlerin Spinal muskuler atrofi (SMA) hastası ailelerin yardım için yaptığı paylaşım ricaları karşısında ücret talep etmelerine isyan etti. Korel, bu isimleri sosyal medya hesabından ifşa edeceğini söyledi.

"Hepinizi tek tek biliyorum"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde (SMA) hastaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım çağrısında bulunan oyuncu Bergüzar Korel, bazı ünlü isimlerin SMA hastalarının yardım için rica ettiği paylaşım çağrılarına ücret talep ederek karşılık verdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu vicdansızlığı açıklayan Korel, bu isimleri tek tek ifşa edeceğini söyledi. Korel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar... Hepinizi tek tek biliyorum. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim." ifadelerini kullandı.