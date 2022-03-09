Bergen'in yönetmenleri hakkında mide bulandıran gerçek

Birkaç gün önce gösterime giren, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın yer aldığı Bergen filmiyle ilgili mide bulandıran bir detay ortaya çıktı.

Filmin yönetmenleri olan Mehmet Binay ve Caner Alper'in eşcinsel ilişki yaşadıkları ve 2016 yılında sözde evlendikleri öğrenildi. Şarkıcı Bergen'in hayat hikayesini konu edinen filmin yönetmenlerinin LGBT'li çıkması tepkileri de beraberinde getirdi.

LGBT'li sapkınlarla kol kola yürüyerek sloganlar atan Caner Alper, bugüne dek birçok rezil paylaşıma imza attığı da ortaya çıktı... İşte o paylaşımlardan bazıları:

İmamoğlu destekçisi çıktı

Caner Alper'in seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı paylaşımlarla destek verdiği de görüldü. Bir paylaşımında İmamoğlu'nun fotoğrafına yer veren Alper, "Ülkem için umut ol" notunu düştü.

Vatandaşlardan tepki yağdı

Öte yandan Mehmet Binay ve Caner Alper'in sapkın ilişkisi vatandaşlar tarafından da büyük tepkiyle karşılandı. Bergen filmini protesto edeceklerini belirten duyarlı vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi. İşte o paylaşımlardan bazıları: