Bergen'in katili yıllar sonra televizyona çıktı! Olay sözler

1989'da Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbes, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.

Serbes, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim" diyerek, şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair ayrıntıları da paylaştı. Serbes ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' diye de konuştu.

"Pişman değilim"

Muhabirin "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim" yanıtını veren Bergen'in katili, "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun" ifadelerini de kullandı.