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Gündem Bergen'in katili yıllar sonra televizyona çıktı! Olay sözler
Gündem

Bergen'in katili yıllar sonra televizyona çıktı! Olay sözler

Şarkıcı Bergen'nin önce yüzüne kazzap atarak gözünü kaybetmesine neden olan sonra da onu öldüren Halis Serbest, yıllar sonra bir televizyon programına katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:42:00 -

1989'da Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbes, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.
Serbes, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim" diyerek, şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair ayrıntıları da paylaştı. Serbes ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' diye de konuştu.

"Pişman değilim"

Muhabirin "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim" yanıtını veren Bergen'in katili, "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun" ifadelerini de kullandı.

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