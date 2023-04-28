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Yerel Bergama’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Bergama’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 20:07:00 -
Bergama’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Bergama ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir’in Bergama ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir Bergama Küçükkaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Zeyreker (31) idaresindeki 34 FZ 9117 plakalı araç, refüjde temizlik yapan karayolları aracına arkadan çarptı. Arkasında onu takip eden arkadaşı, 16 NK 353 plakalı arabasını durdurmayınca o da Zeyrek’in arabasına çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nazmi Zeyreker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan Ahmet Ö. ise ağır şekilde yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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