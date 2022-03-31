Beren Saat'ten hakarete 'peruk' kılıfı! Başörtüsü için çirkin benzetme...

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Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde "İklim Elçisi" ödülü alan Beren Saat, konuşmasına 28 Şubat dönemindeki üniversite arkadaşlarından örnek vererek, "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik." ifadeleri ile başladı.

Hakaretini 'peruk' kılıfı ile örttü!

Konuşmasının devamında iktidarı kadın hakkını kısıtlamakla suçlayan Beren Saat, başörtüsüne müsilaj örneği ile hakaret ederek, hakaretinin üzerini, 'peruk' kılıfı ile örttü:

Şimdi benzer isyanlarımız iklim için. Gezegenimiz yangınlarla sellerle bizi uyarmaya çalışıyor. Müsilaj bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerini kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi berrak denizin üzerinde duruyor.

Ahlaksız karakter "Bihter" ile sanat yaptığını iddia eden Beren Saat, "Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı. Yetkin akademisyenler öğrencilerine erişemiyor. Kadınlar kormuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız giderek kültürsüzleşmiş durumda." ifadelerini de kullandı.