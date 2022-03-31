Beren Saat'e zor soru: Sana bunu 'oku' diye kim verdi?

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Kanal D canlı yayınında konuşan Hakan Ural, Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde "kadın hakkı" üzerinden kara propaganda yürüten Beren Saat'in, söylemek istediklerini yazıya döküp okumasını değerlendirdi.

'Sana bunu kim verdi?'

"Bu fikir senin mi, bir başkasının mı?" diye soran Ural, "Bu fikir senin ise niye yazdın? Mesela benim şu an fikirlerimi yazmama gerek var mı? Kendimce bir kanaate varmışımdır, bunun için ezber yapmama veya kağıda yazmama gerek yok ki." ifadelerini kullandı.

Hakan Ural sözlerini şu soru ile tamamladı: Ben de uyanan şüpheyi söyliyim, sana bunu kim verdi?