Beren Saat'e olay 'Bihter' göndermesi!
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, Beren Saat'in, "Türkiye sanatta kan kaybetmeye başladı." sözlerini, Saat'in bir dönem oynadığı 'Bihter' karakteri üzerinden eleştirdi.
Yeniakit.com.tr
Beren Saat'in Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’ndeki konuşmasına tepki gösteren Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, Saat'in bir dönem oynarak ekran başındakileri adeta zehirlediği "bihter" karakterini hatırlattı.
Saat'in kullandığı ifadeleri alıntılayan Çelik, "Beren Saat, 'Türkiye sanatta kan kaybetmeye başladı' demiş. Bihter ve Fatmagül karakterleriyle sanatı zirveye çıkarmıştı oysa." dedi.
Beren Saat, eşinin yeğeni ile ahlak dışı ilişki yaşayan Bihter karakterini, Aşk-ı Memnu adlı rezil yapımda oynamıştı.