Bereketli bir iş için yine buluştuk

Adem ŞAHİN

Yeni Akit Reklam Genel Müdürü

MÜSİAD’ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO için aylar öncesinden başlayan hummalı çalışmanın hayırlı ve bereketli işlere vesile olması bu sürece katkıda bulunan tüm paydaşların temennisidir. Bu temenninin doğuş noktası olan “İş Burada: Meselemiz Türkiye” mottosunun en doğru şekilde yansıtıldığı böylesine önemli bir planlamada yer almak, AKİT MEDYA GRUBU olarak bizleri de heyecanlandırıyor.

25 yıllık yayıncılık hayatında üretim ve pazarlama odaklı düşünen KOBİlerle sanayicinin yanında olan AKİT Ailesi; olgunlaşmış fikirleri, gerçekleşen projeleri ve ülke ekonomisine katkıda bulunan her girişimi önce sayfalarına, sonra internet sitesine ve nihayetinde ekrana taşıyarak üzerine düşen görevi yerine getirmenin sorumluluğu ile atılımlarını sürdürüyor. Hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle 1990 yılında yola çıkan MÜSİAD’ın hizmetlerini kamuoyu paylaşan yayın organlarımız bu yılki organizasyonda da yerini aldı. Geçmiş yıllara göre daha anlamlı, katma değerli bir zirve ile fuarın gerçekleştiğine hepimiz şahit oluyoruz. Nitekim; fuara katılmak için birbiriyle yarışan firmaları bu kez daha hazırlıklı gördük. Dünya markaları arasında yer bulanların yanı sıra, üretmek isteyen, ürettiklerini satmayı planlayan, iş dünyasında yönünü arayanların buluştuğu bu platformdan bir kez daha bereketli sonuçlar yansıyacaktır.

Sizlerin eseri olacak

Verdikleri hizmetlerle yüzbinlere umut ışığı olan firmaların vizyonlarını bir kez daha yansıtma fırsatı bulduğumuz 17. MÜSİAD EXPO ekimizde, global yönden hızla dönüşen ekonomimizin geldiği noktayı, gelişen iş fikirlerini ve firmaların şahlanış hikâyelerini sizlerle paylaşıyoruz. Üçüncü kez yayınladığımız bu eser; Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma yolunda hangi merhalelerden geçtiğini, kanun koyucularla iş dünyasının meşakkatli olan bu yolculukta neler yaptığını, 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için nasıl bir vizyon çizdiklerini ortaya koyması açısından önem arzediyor. Öte yandan fuara dair tüm gelişmelerin medya grubumuzun resmi web sitesi www.yeniakit.com.tr’de de yayınlanacak olması, milli-manevi değerlerin sorumluluğunu taşıyan iş dünyasına olan yakınlığımızın önemli bir belgesi mahiyetindedir. Bizi biz yapan manevi değerleri göz ardı etmeden ülkemizin büyümesine katkı sağlayan çözüm ortaklarımıza verdiğimiz destek ve onlardan aldığımız güçle daha büyük ve müreffeh bir TÜRKİYE için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu vesileyle bu eserin oluşmasında desteklerini esirgemeyen değerli çözüm ortaklarımızdan Vakıf Katılım, Hasanoğlu İnşaat, Ziraat Katılım, Altınbaş, Albaraka, Eminevim, Korkmaz, Vakıf Emeklilik, Avrasya Barter, TKBB, Tümosan. İŞTAÇ, TÜRSAB, Kaanlar, Yıldız Holding (ÜLKER), Emlak Yönetim, Aksu Vital, Hamidiye, Bahaş Holding, Metro İstanbul, Özpey, Kervan Gıda, Konya Selçuklu Belediyesi, Ak Yapı İnşaat, İDDEF, Karali Çay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yardımeli, Dizayn Makina, Şehir Hatları, Burak Ambalaj, Şehir Tiyatroları, ASÇİT, Uşak Belediyesi, Beyazlar Gıda (Mindivan), Kardeşeli, Haksan Makina, Bursa BŞB, Bizim Aktar, Dektek Patent, Eriş Yem, Kültür AŞ, Kayseri OSB, Çolakoğlu Group, Metrekare Fuarcılık, Chacharel, Halk GYO, Seyidoğlu ve Casper’a teşekkürü bir borç biliriz.