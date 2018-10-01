Berberoğlu'nun cezası okunmadı! Yemin etti

MİT TIR’ları davasında ‘devlet sırrını ifşa etmekten’ 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun fezlekesi Meclis’te okunmadı. CHP'li Berberoğlu Meclis Genel Kurulu'na gelerek yemin etti ve görevine başladı.

Karar okunursa vekilliği düşecek

MİT TIR’ları davasında aldığı cezanın infazı milletvekilliğinin sonuna bırakılan ve tahliye olan Enis Berberoğlu’nun onanan kararı Meclis’te okunmasıyla birlikte vekilliği düşecek. Meclis Başkanlığı’na gönderilen kararın Genel Kurul’da okunmasının yetkisi Meclis Başkanı Binali Yıldırım’da bulunuyor. Meclis Başkanı bu kararı bekletebilir de hemen de işleme koyabilir. Karar ne zaman Meclis’te okunursa o andan itibaren Berberoğlu’nun vekilliği sona erecek. Teamüllere göre o andan itibaren ertelenen infazı için Berberoğlu’nun yeniden cezaevine girmesi gerekecek.

Baykal gelemedi

Beyin kanaması sonrası hastanede tedavisi devam eden CHP Antalya Mileltvekili Deniz Baykal'a doktorlardan izin çıkmadığı için Meclis'e gelerek yemin edemedi.