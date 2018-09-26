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Berberoğlu'nun avukatları AYM'ye gidiyor

Yargıtay tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası onanan ve milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verilen olan CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatları Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapacak.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:12
Berberoğlu'nun avukatları AYM'ye gidiyor

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

Kararın ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yapacak.

Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 83/4. maddesi uyarınca "Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, Meclisin yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğunu" ve bu kapsamda durma kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devam edildiğini söyledi.

Acar, gerekçeli kararın kendilerine ulaşmasının ardından, müvekkili Berberoğlu'nun adil yargılanma, hak arama özgürlüğü ve yasama dokunulmazlığı haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

ÖNCEKİ BAŞVURU KABUL EDİLEMEZ BULUNMUŞTU

Berberoğlu'nun aynı dosya kapsamında tutuklama kararına karşı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 23 Haziran 2017'de Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru kabul edilemez bulunmuştu.

Kararın gerekçesinde bireysel başvuruya konu edilen tutulma halinin, "bir suç isnadına bağlı tutma" değil, "mahkumiyete bağlı bir tutma" niteliğinde olduğuna işaret edilmişti.

Gerekçede, Berberoğlu'nun "devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan tutuklandığı, bu eylemin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan Anayasa değişikliği kapsamında olduğu tespiti de yapılmıştı.

Berberoğlu'nun, bireysel başvurudan sonra milletvekili seçildiği hatırlatılan gerekçede, milletvekili seçilmesi nedeniyle tahliye isteyip buna ilişkin başvuru yollarını tükettikten sonra bireysel başvuru yaptığına dair bir belgenin dosyada yer almadığı, bu nedenle "başvurucunun yeniden milletvekili seçilmesinin, hükümle birlikte uygulanan tutukluluğun devamına engel oluşturup oluşturmadığı"nın bu aşamada incelenmesinin mümkün olmadığı kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:12
  1. enis berberoğlu
  2. Anayasa Mahkemesi

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş26 dk önce
    yaşasın tc adaleşi. milletvekili seçil suçlardan kurtul yani bir duş al üstündeki pislikler suyla aksın gitsin misali. yaşasın tc adaleşi. ve gebersin bu gibi durumlara önlem almayıp yeni kanunlar çıkartmayanismi adaleş olan kalkınma partisi. işi bilmeyenadamlar bakan milletvekili olursa bu adaleşlik çoookkk devam eder. şimdide yeni dava açıp bu 5 yıl 10 ay cezasınıda iptal ettirirler. bütün kabahat adaleş ve kalkınma partisinindir. yeni kanunlar çıkartıp bu duruma mahal verdikleri için. . tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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