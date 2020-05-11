Berberlere çiçekli alkışlı karşılama

Mersin’in Erdemli ilçesinde 50 gündür kapalı olan berber ve kuaförler bugün açıldı. Berberler, berberler sokağında alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, normalleşme süreci kapsamında bugün alınan önlemlerle birlikte ilk müşterilerini kabul etti.

İlk müşterilerden Avukat Mete Sağır, "Berberlerin kapalı olması iş hayatında olan herkesi etkiledi. Berberleri çok iyi anlıyoruz. Bu süreçte insanlar işlerinden oldu, bir çoğu geçimini dahi sürdüremeyecek duruma geldi. Onların açılması hem berber arkadaşlar için, hem de bizim için sevindirici" dedi.

Berber Adem Koşar ise, "2 aydır müşterilerimizden ayrı kaldık. 2 aydır bekleyen müşterilerimiz vardı. Dükkanımızı açtık, hiçbir esnafımızın dükkanının kapalı olmasını istemeyiz. Bu korona virüs biran önce başımızdan gider. Hijyene de dikkat ederek bizler işimize başladık. Esnaf arkadaşlar yeniden sokağı şenlendirdiniz diyerek çiçekle karşıladı. Onlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Esnaf Mustafa Keş ise berber arkadaşlarına moral vermek için alkışlarla çiçeklerle karşıladıklarını söyledi. Keş, "Berber arkadaşlarımız bugün itibariyle dükkanlarını açtılar. Çiçeklerle, alkışlarla karşıladık. Devlet millet el birliği ile mücadele yaptı. Bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin diyoruz" şeklinde konuştu.

"Kuaförsüz bir hayat düşünemiyoruz"

Kadın kuaförleri de bugün itibariyle ilk müşterilerini kabul etti. İlk müşterilerden Tülay Göktepe, "Gözümüzü kuaförde açtık, çok mutluyuz. Kuaför olmadan çok zorlandık. Kuaförsüz bir hayat düşünemiyoruz" dedi.

Kuaför Emine İçel ise, "Heyecanla işimize başladık. Sağlıklı günlerde herkese hizmet vermeye hazırız, buradayız" şeklinde konuştu.

Bu arada, sabah saatlerinden itibaren belediye zabıta ekipleri de kuaförlere denetim gerçekleştirdi. Hijyen ve alınan önlemlere uyulmasını istedi.