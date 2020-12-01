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Gündem Berberler ve kuaförler kapandı mı?
Gündem

Berberler ve kuaförler kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren yürürlüğe girdi. Yeni tedbirler kapsamında Berberler ve kuaförler kapandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:21:00 -
Berberler ve kuaförler kapandı mı?

Berberler ve kuaförler kapanacak mı? Sorusu koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar ile birlikte merak konusu oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı'ndan berberler ve kuaförler ile ilgili açıklama geldi mi?

Berberler ve kuaförler kapandı mı?

Berberler, kauförler ile ilgili ilave terbir getirilmezken Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.

Berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

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