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Aktüel Berber, kuaför ve güzellik salonu ile ilgili kapatma kararı aldı! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kapatmak istiyorlar
Aktüel

Berber, kuaför ve güzellik salonu ile ilgili kapatma kararı aldı! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kapatmak istiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-08 17:58:00 - 2024-07-08 17:59:33
Berber, kuaför ve güzellik salonu ile ilgili kapatma kararı aldı! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kapatmak istiyorlar

Ticaret Bakanlığı'nın verdiği Türkiye'deki berberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararı dün itibarıyla başladı!

Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alınmıştır.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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