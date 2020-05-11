Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

İZMİR (AA) - İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden hizmete açıldı.

İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde yaklaşık 3 bin üyenin bugün çalışmaya başladığını söyledi.

Gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydeden Apaydın, "Bugün kuaförlerin günü oldu. 50 gün çok sıkıntı çektiler. Eğer dikkat ederlerse sağlıklı bir şekilde çalışmalara devam edecekler." dedi.

Apaydın, işletmeler açılmadan, yerel yönetimlerin de destekleriyle işletmelerin dezenfekte edildiğini, bunun devam edeceğini belirterek, "Sağlıklı bir şekilde götüreceğiz bu işi. İş yerlerimizde sosyal mesafeye uyuluyor. Burada normal zamanda 10 kişiye servis verirken, şu anda 3 kişiye servis veriliyor. Salonların hemen hemen hepsi aynı durumda. Buna maalesef katlanacağız." diye konuştu.

Müşterilerden Joslin Kerigan, ABD'de yaşadığını ancak uçuş kısıtlaması nedeniyle ABD'ye gidemediğini belirtti. Kerigan, kuaförlerin açılmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Müşterilerden Anna Erdoğan da kuaförlerin tekrar açıklamasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kuaför çalışanlarına teşekkür eden Erdoğan, "Hijyene dikkat ediyorlar. Çalışanlarda maskeler var. Onun için çok iyi dezenfekte yapılıyor. O yüzden hiç korkmadan maske ve eldiven takarak gelebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

- Aydın

Aydın'da berber, kuaför ve güzellik salonları açıldı.

Kentte birçok işletmenin randevu usulüne göre çalışmasından dolayı dükkan önlerinde yoğunluk oluşmadı.

Efeler ilçesinde berberlik yapan Faruk Sarı, iş yerini tekrar açtığı için mutlu olduğunu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıklanan kurallara uymaya özen gösterdiklerini söyledi.

- Denizli



Denizli Berberler Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İdris Ağılönü, tüm üye işyerlerinde dezenfeksiyon işlemlerinin sürekli yapıldığını, sosyal mesafe gözeterek müşteri kabul edildiğini söyledi.



Berber işletmecisi Sinan Kaygın, ilk işi günü olmasına rağmen yoğunluğun fazla olduğunu belirterek, "Randevu usulü müşterilerimize hizmet veriyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. En erken hafta sonuna sıra verebiliyorum." diye konuştu.



Müşterilerden Murat Turgay ise 4 gün önce tıraş sırasını aldığını belirterek, "Tıraşımı olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

- Uşak

Uşak'ta dezenfekte çalışmalarını tamamlayan iş yerleri, sabah erken saatlerde açıldı. Randevu sistemi nedeniyle yoğunluk oluşmadı.

Öte yandan Uşak'ın Eşme ilçesinde, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılışı, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 18 Mayıs'a ertelenmişti.

- Manisa

Manisa'da geçen hafta dezenfekte edilen berber ve güzellik salonları kepenklerini açtı.

Önceden randevu alan müşteriler sırayla berber koltuğuna oturdu.

Hem berberler hem de müşterilerin maske taktığı, bazı berberlerin ise siperli maske ile kendilerini koruduğu görüldü.

