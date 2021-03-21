Mübarek ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca kişi bu sebeple dini günleri daha yakından araştırmaya başladı. Peki, berat kandili ne zamana denk geliyor?

Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi güne denk geliyor?

Pek çok kişi berat kandilinin ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Berat kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

2021 dini günler takvimi

27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021 AREFE

13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021 AREFE

20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ

Berat kandili önemi

Berat Kandili, (Berâet Kandili), İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat kandilinin faziletleri nelerdir?

Berat gecesi hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)

Diğer bir hadiste de şöyle buyuruluyor:

“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)