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İSLAM Berat gecesi hangi gün? Berat gecesinin önemi nedir?
İSLAM

Berat gecesi hangi gün? Berat gecesinin önemi nedir?

Berat kandili için geri sayım başlarken birçok kişi, bu önemli gecenin hangi gün olduğunu ve önemini araştırmaya başladı. Peki, Berat gecesi hangi gün? Berat gecesinin önemi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 22:30:00 -
Berat gecesi hangi gün? Berat gecesinin önemi nedir?

Mübarek üç aylardan Şaban ayına girmiş bulunuyoruz. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi olmaktadır. Berat kandili Ramazan ayının müjdelemektedir. Peki, Berat gecesi hangi gün? Berat gecesinin önemi nedir?

Berat kandili için geri sayım başlarken birçok kişi, bu önemli gecenin hangi gün olduğunu ve önemini araştırmaya başladı. Şaban ayının 15. gecesinde Müslümanlar, Allah’ın affı ve bağışlamasına sığınarak bu kutsal geceye Berat gecesi denilmiştir. Arapça eserlerde bu kutsal geceye ithafen “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” denilmiştir.

Berat gecesi hangi gün?

Berat Kandili Müslümanlar tarafından 27 Mart tarihinde idrak edilecek.

Berat gecesinin önemi nedir?

Berat gecesi Müslümanlar tarafından kutsal sayılmaktadır. Bu gecede daha fazla ibadet edilmesi, diğer gecelerden daha farklı geçirilmesi adet haline gelmiştir. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmektedir. (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurdu. (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

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