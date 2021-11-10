  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı
Gündem

Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı

Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir kitap kaleme aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:52:00 -
Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak Rasim Ozan Kütahyalı’ya açıklamalarda bulundu.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'la yaptığı görüşmeyi aktardı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kütahyalı, geçen günlerde yaptığı "Berat Albayrak mevcut rejimin ana paratoneriydi. Tüm şimşekler onda patlıyordu." açıklaması üzerine Sadık Albayrak'ın kendisini aradığını söyledi.

Albayrak ile yaptığı konuşmayı aktaran Kütahyalı, Berat Albayrak'ın kitap yazdığını söyledi. Kütahyalı, "Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti. Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor!" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın
Siyaset

Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, vefatının seneyi devriyesinde andığı mütefekkir ve şair Osman Yüksel ..
Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok
Gündem

Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok

Avrupa Birliği'nin yayın organı Euronews'in, “Atatürk alkolden öldü” haberi sosyal medyayı salladı. Atatürk ticareti yapan Sözcü ve Cumhuriy..
İP’ten HDP’ye zeytin dalı! Akşener mecbur bırakıldı kusura bakmayın
Siyaset

İP’ten HDP’ye zeytin dalı! Akşener mecbur bırakıldı kusura bakmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kürdistan' skandalının ardından kendisini kurtarmak için söylediği "HDP'yi PKK'nın yanında konumla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay