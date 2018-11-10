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Berat Albayrak'tan şehitlerimiz için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Şemdinli'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan askerlerimiz için, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınlandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:50
Berat Albayrak'tan şehitlerimiz için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Şemdinli'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan askerlerimiz için, resmi Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlandı.

Bakan Albayrak mesajında, "Hakkari Şemdinli'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

İşte Albayrak'ın paylaşımı: 

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:50
  1. Hakkari
  2. Berat Albayrak
  3. taziye mesajı

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