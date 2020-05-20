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Ekonomi

Berat Albayrak'tan kritik swap açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:28:00 -
Berat Albayrak'tan kritik swap açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor. Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak." dedi.

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