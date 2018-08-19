0553 313 94 23

Berat Albayrak'tan Güngör Uras mesajı!

Ekonomi gazeteciliğinin önemli değerlerinden biri olan Güngör Uras'ın vefatı sonrası Berat Albayrak taziye mesajı yayınladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 21:19
Berat Albayrak'tan Güngör Uras mesajı!

Milliyet Gazetesi yazarı Güngör Uras 85 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter üzerinden bir taziye mesajı yayınladı.

Berat Albayrak, "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı

 

 

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 21:19
  1. Berat Albayrak
  2. güngör uras

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
    1. Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
    2. Siirt'te iki aile arasında kan döküldü!
    3. Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve iki..
    4. Yalova'dan kahreden haber! Baba ve iki..
    5. Beşiktaş'ın Erzurum'da yüzü güldü
    6. Berat Albayrak'tan Güngör Uras mesajı!
    7. Rakibine tükürdü! VAR'dan kaçmadı
    8. Sinop'ta denize giren 12 yaşındaki..
    9. Ölümden döndü! Geçtiği yer 3 saniye..
    10. Okulların açılacağı tarih belli oldu!
    11. Şimdi de savaşı özelleştirmeye kalktı!..
    12. Trump yerine Putin'in portresini..
    13. Van Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı
    14. Hakkari'de 52 kilo eroin ele geçirildi!
    15. Rus turistin midesinden 7 paket..
    16. Amasya'da 2018 Kurban bayramı namazı..
    17. Bayram namazı saat kaçta 2018? Bitlis..
    18. Güngör Uras 'Ayşe Teyze' ve 'Ali Rıza..
    19. Apple Mağazası'nda tablet patladı!..
    20. Güngör Uras hayatını kaybetti
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'