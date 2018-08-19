Berat Albayrak'tan Güngör Uras mesajı!

Milliyet Gazetesi yazarı Güngör Uras 85 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter üzerinden bir taziye mesajı yayınladı.

Berat Albayrak, "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı