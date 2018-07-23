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Berat Albayrak'tan ekonomistlerle sürpriz görüşme!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya geldi, Albayrak toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:39
Berat Albayrak'tan ekonomistlerle sürpriz görüşme!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakbugün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya geldi, Albayrak toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Albayrak toplantı ardından yaptığı açıklamada, "Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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