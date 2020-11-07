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Ekonomi Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz
Ekonomi

Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" toplantısında yüksek döviz kuruyla ilgili, "Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:24:00 -
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yüksek döviz kuruyla ilgili, "İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer." açıklaması yaptı.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığına göre hafta başında AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" üzerine bir sunum yaptı.

Albayrak, sunumda kurdaki duruma ilişkin şunları söyledi:

"Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor"

Dövizdeki artışın birçok sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, ABD seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor.

Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil.

Dövizdeki yükseliş ne zaman duracak?

Faizi artırmanın da eksileri var, artıları var. Faiz yükselirse, üretim düşer istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak, üretimi artırmak. İthalat uyuşturucu gibi, ilk kullandığında kendini iyi hissedersin ama bu seni yavaş yavaş öldürür. O nedenle bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır. Dövizde yaşanan hareketliliğinin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.

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