Berat Albayrak'tan asgari ücret paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.25 Aralık 2018 Salı 16:16
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, asgariücretin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
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