Berat Albayrak'la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Halk TV yazarı Barış Soydan, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden göreve gelme hazırlığında olduğunu belirtti. Albayrak'ın avukatının, CHP'nin "128 milyar dolar" iftirası sonrasında CHP yöneticilerinin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıklamasını hatırlatan Soydan, "Albayrak’ın kısa süre önce yayınladığı kitabın da buna yönelik bir hamle olduğu belirtiliyor" diyerek şöyle devam etti:

"İddiaya göre Albayrak’ın ekonomi yönetimine dönüşü konusu kuvveden fiile çıkmak üzere. Yani eli kulağında."