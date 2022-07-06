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Gündem Berat Albayrak'la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Berat Albayrak'la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Halk TV yazarı Barış Soydan, Berat Albayrak'la ilgili Ankara kulislerinde konuşulan bomba iddiaları gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 11:43:00 -
Berat Albayrak'la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

 

Halk TV yazarı Barış Soydan, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden göreve gelme hazırlığında olduğunu belirtti. Albayrak'ın avukatının, CHP'nin "128 milyar dolar" iftirası sonrasında CHP yöneticilerinin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıklamasını hatırlatan Soydan, "Albayrak’ın kısa süre önce yayınladığı kitabın da buna yönelik bir hamle olduğu belirtiliyor" diyerek şöyle devam etti:

"İddiaya göre Albayrak’ın ekonomi yönetimine dönüşü konusu kuvveden fiile çıkmak üzere. Yani eli kulağında."

 

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Yorumlar

Seçmen

Biz kendisini uslubunu sevemedik. Partiye çoğu kimse oy vermiyor geri gelirse ak parti oy kaybeder.

Ahmet ali gül

Nevar bunda yer yerinde oynayacak.Ekonomi gayet iyiydi Akar yakıta tavan fiyat koydu Eşel mobil sistemi uyguladı bu doymayanları hep dizginledi.Gözlerimizi Aralıkta kapattık gözümü 13tl motorin haziranda açtık motorin 30 tl olmuş Nebati şovdan başka bişey yok
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