Berat Albayrak'la ilgili bomba gelişme! Şimdi onlar düşünsün

Mehmet Barlas, FETÖ'nün ısrarla yaydığı "kayıp 128 milyar dolar" yalanını tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerinin, Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkûm edildiğini belirterek, 60 bin TL tutarındaki tazminatın Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını aktardı. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün ısrarla yaydığı kayıp 128 milyar dolar yalanını tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri, Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkûm edildi. 60 bin TL tutarındaki tazminat, Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacakmış. Böylece hem FETÖ'nün hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha tescillenmiş oldu.

Mahkemenin gerekçeli kararı ise FETÖ ve CHP yöneticilerine adeta bir ders niteliğinde. Ayrıca Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın şu sözleri de önemli: "CHP'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından milletvekiline, il başkanından birçok yöneticisine kadar bilinçli bir şekilde iştirak ettikleri organize bir iftira kampanyası olduğu anlaşılmıştır."

Ancak ne yazık ki seçim yaklaştıkça bu yalanların sürekli arttığına şahit olacağız. Mahkeme kararına rağmen bu tür iftiralar sosyal medyada dolaşıma sokulacak. Ama yargının bu kararı, gerçeği öğrenme amacı taşıyanlar açısından oldukça önemli. (...)"