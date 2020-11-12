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Ekonomi Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı
Ekonomi

Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı

Yeni Akit gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, ekonomi bakanlığı yapan iki isim Berat Albayrak ve Ali Babacan arasındaki farkı anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:20:00 -
Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı

Yeni Akit gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Ekonomi Bakanlığı görevi yürütmüş olan Berat Albayrak ve Ali Babacan dönemi arasındaki farkları ortaya koyan Kardan, ekonominin geleceğine ilişkin de önemli bilgiler paylaştı.

Ekonomiye gelen eleştirilere de değinen Kardan, ekonomiyi değerlendirirken dünya şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekerek Albayrak'ın istifası sonra "bu iflas beyanıdır" açıklamasında buluna Ali Babacan'a bir takım sorular yöneltti.

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Yorumlar

Melih

Ali Babacan filan farkını bilmem kimsede bilmez ama ekonomideki Albayrak farkını tüm Türkiye iki gündür görüyor. Yorum yok...sessizce izle...
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Memo

Babacan haklı ve başarılı bir ekonomist. O gittikten sonra ekonomi çöktü
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