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Spor Berat Albayrak uzun süre sonra görüntülendi!
Spor

Berat Albayrak uzun süre sonra görüntülendi!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor Galatasaray derbi maçını izlerken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 10:46:00 -

Trabzonspor dün akşam sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Maç 2-2 berabere bitti. Derbi maçı izleyenler arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ta vardı.

Berat Albayrak'ın yanında babası ve oğlu da vardı

Berat Albayrak, locada maç izlerken görüntülendi. Albayrak’ın yanında babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak’ın oğlu Mehmet Akif de dikkatlerden kaçmadı. 

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