Berat Albayrak oyunu eşiyle birlikte kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullandı.31 Mart 2019 Pazar 15:36
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ile oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Albayrak ve eşi Esra Albayrak daha sonra "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tokalaştı.
Gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine veren Albayrak, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı ve ardından zarfı sandığa attı.
Albayrak, oyunu kullandıktan sonra hayırlı olmasını temenni etti.
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