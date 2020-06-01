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Ekonomi

Berat Albayrak müjdeyi verdi: Hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:47:00 -
Berat Albayrak müjdeyi verdi: Hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

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