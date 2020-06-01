Berat Albayrak müjdeyi verdi: Hayırlı olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.
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