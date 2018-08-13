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Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kurdaki gelişmelerin çok net bir saldırının göstergesi olduğunu söyledi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:43
Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanma ve ABD ile ilişkilere yönelik Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir"

Bakan Albayrak, yaşanan dalgalanmaların çok net bir saldırının, sınamanın göstergesi olduğunu belirtti.

"Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD Başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir."

"Aksiyon planımızı hazırladık"

Albayrak kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını açıkladı.

"Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. Mevduatlara el konulmayacak, hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek."

"Gerekli duyurular piyasa ile paylaşılacak"

Bakan Albayrak, gereken adımların atılmaya başlandığını vurguladı:

Bakan Albayrak, kurdaki dalgalanmaya yönelik gece yarısından itibaren aksiyon planlarını almaya başladıklarının altını çizerek “Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:43
  1. Hürriyet

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