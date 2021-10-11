Berat Albayrak kitap yazdı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden üçüncü kitap geliyor. Sıradaki ismin ise Erdoğan ailesinin damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitap, 6 Eylül'de piyasaya çıkmıştı.

İlk basımı Albayrak ailesine ait olan Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe olarak yapılan eserde, “Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür” mesajı veriliyordu.

Emine Erdoğan 'Afrika Seyahatlerim'i yazdı

Erdoğan’ın ardından ise eşi Emine Erdoğan’ın, Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabı, Ekim ayı başında piyasaya sunulmuştu. Yine Turkuaz Yayınları tarafından çıkarılan kitap, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahili dillerinde yayımlanmıştı.

Berat Albayrak kitabın son kontrollerini yapıyor

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hazırladığı kitabın son editöryal kontrollerinin yapıldığı belirtildi.