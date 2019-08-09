Berat Albayrak: Dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık
Hazine ve Maliye Bakanı BeratAlbayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık." dedi.09 Ağustos 2019 Cuma 12:58
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık." dedi.
Albayrak, "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ