Berat Albayrak: Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü
Berat Albayrak açıklamasında, "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız." dedi.15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:52
Bakan Berat Albayrak açıklamasında, "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız." dedi.
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