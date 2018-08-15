Berat Albayrak: Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü

Bakan Berat Albayrak açıklamasında, "Bir kez daha Türkiye-Katar dostluğunu dünya gördü. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız." dedi.