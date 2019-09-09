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Berat Albayrak: ABD'yle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlendi

Bakan Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" ifadelerini kullandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:44
Berat Albayrak: ABD'yle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Albayrak, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:44
  1. Berat Albayrak
  2. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross

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  • Eski TürkiyeEski Türkiye22 dk önce
    Bunlar bizi ekonomik olarak çökertmeye çalışmıyor muydu

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