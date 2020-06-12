  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Benzinliğe girerken yoldan çıkarak takla attı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde benzin istasyonuna keskin giriş yapan otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak takla attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:24:09 -
Benzinliğe girerken yoldan çıkarak takla attı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde benzin istasyonuna keskin giriş yapan otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde, Eskipazar - Çerkeş karayolu İsmetpaşa mevki’inde meydana geldi.


Burak Üstanbaş (23) idaresindeki 34 PT 2249 plakalı otomobil ile benzinliğe giriş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya yuvarlanıp ters döndü. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan Burak Üstanbaş ve Yaşar A. (15) çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.


Öte yandan, kazanın yaşandığı an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı